Rato é flagrado andando em instalações de hospital conveniado ao SUS

Um vídeo encaminhado à equipe do Eu Repórter mostra um rato andando em uma sala destinada a acompanhantes de pacientes internados em um hospital particular conveniado com o Sistema Único de Saúde (SUS), localizado na avenida Assis de Vasconcelos, no bairro da Campina, em Belém. De acordo com a denúncia, a situação da unidade é precária em relação a higiene.

A denunciante, que prefere não se identificar, conta que deu entrada no hospital na noite da última segunda-feira (24) para consultar a filha, que foi diagnosticada com pneumonia e precisou ficar internada. Durante a madrugada, ela ficou assustada com o aparecimento do rato dentro da unidade de saúde.

VEJA MAIS

"É gritante a falta de higiene no local. Eles fazem a limpeza dos dormitórios uma vez ao dia, não limpam os leitos a cada novo paciente, nem realizam a limpeza dos móveis. E isso foi o que eu vi em um pouco mais de dois dias de internação", diz.

A responsável relata que optou por transferir a filha para outro hospital com medo de que o quadro dela se agravasse. "Fiquei com medo da minha filha pegar alguma infecção. Com o quadro em que ela já estava, imagine como ficaria a situação dela? Preferi não arriscar", contou.

Ainda com base na denúncia, outros problemas foram identificadas nas instalações do prédio: falta de medicamentos e alimentação para os acompanhantes, além de cadeiras enferrujadas e colchões sem espuma.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a administração da Clínica de Crianças Pio XII e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)