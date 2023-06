'Não tem água nem para tomar banho', denuncia morador de Icoaraci

Na travessa S-3, entre a estrada da Maracacuera e passagem Brasília, no bairro da Campina de Icoaraci, na Grande Belém, moradores reclamam da falta de água constante que ocorre no local. Segundo informações, as falhas no abastecimento ocorrem há sete meses e também afetam as famílias do conjunto Cohab.

"A falta de água é constante, mas todo mês temos que pagar as cobranças. A água só vai dar já quase pela noite, mas só para quem tem torneira baixa", disse um morador da região que não quis se identificar.

O denunciante conta que as famílias já entraram em contato com a Cosanpa para tratar da situação, mas recebem o retorno de que o problema será resolvido ou de que já foi solucionado. "Em todo mês, chega a fatura com o valor acima de R$ 80. Se a gente não paga, eles cortam a água que já não tem. Isso é um absurdo com o consumidor", reclama.

"No momento, não posso mandar cavar um poço artesiano aqui em casa por falta de condições financeiras, mas me sinto bem abandonado, pois nunca soluciona esse problema. Agora, não tem água nem para tomar banho, mas a conta vem todo o mês", desabafou o morador.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, em nota, que uma equipe técnica já atua para que o sistema seja normalizado o quanto antes. "A Cosanpa orienta que, em caso de problemas no abastecimento, os usuários procurem um dos canais de atendimento: telefone – 0800 019 5195, WhatsApp (91) 31227194 ou chat on line em: www.cosanpa.pa.gov.br"

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)