Na Lomas Valentina, entulho ocupa passagem há mais de dois meses

Um morador da travessa Lomas Valentina, entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, reclama de um entulho que ocupa parte de uma passagem há mais de dois meses e que tem aumentado com o passar do tempo.



O entulho está localizado na frente da antiga sede da Polícia Militar, que agora é um estabelecimento considerado pelos moradores como abandonado, e fica amontoado na extremidade da calçada, que é usada por pedestres.

O contador Gilmar Rocha, de 66 anos e morador do local, conta que há dificuldades em trafegar pela área devido a obstrução de parte da calçada, mas que o maior incômodo está no cheiro forte que exala do local. "Estamos incomodados com a quantidade de lixo por conta do forte odor e de ratos que passam por lá", diz.

Ele suspeita que o entulho possa ter iniciado após uma limpeza em algum ponto da área, onde os resíduos foram deixados na área, o que abriu margem para que outras pessoas jogassem lixo também. "Nunca aconteceu isso por aqui. Se aparece lixo, logo é recolhido. Mas ficou esse material e as pessoas, que nem daqui são, passaram a jogar lixo em cima", afirma.

Ainda segundo Gilmar, moradores da área solicitaram para a secretaria responsável que fosse feita a retirada do material, mas o pedido não foi atendido até o momento.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)