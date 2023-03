Entulho deixado no meio da rua causa transtornos aos moradores do bairro do Bengui

Moradores da rua Olavo Nunes, localizada entre as passagens Santa maria e Benfica, no bairro do Bengui, em Belém, denunciam um entulho, supostamente deixado por uma equipe da prefeitura, que está obstruindo parte da via e dificultando o tráfego na área. Os resíduos seriam resultado de uma limpeza feita nas ruas da área há cerca de dois meses. O material que deveria ter sido removido no dia seguinte, dizem os moradores, acabou esquecido.

De forma anônima, um morador diz que o entulho toma conta da metade da rua, diminuindo o espaço de trânsito, fazendo com que apenas um carro passe por vez. "E só passa se for carro pequeno. Se o carro for grande, não dá", afirma. No entanto, esse não é o único obstáculo para o tráfego de veículos na área e mobilidade de pedestres e ciclistas. Praticamente toda a via tem buracos e outras falhas no asfalto.

Os denunciantes contaram, à equipe do Eu Repórter, da Redação Integrada de O Liberal, que esses buracos enchem de água em períodos chuvosos. Alguns motoristas que passam em velocidade um pouco mais elevada, acabam molhando as pessoas. "O asfalto está se desfazendo e a cada dia que passa, mais buracos abrem", apontam. Os trabalhos de tapa-buraco, apontam os relatos, são feitos pelos próprios moradores, que pagam carroceiros para jogar aterro e restos de construção civil nas falhas, a fim de amenizar a situação.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)