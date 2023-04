Moradores voltam a reclamar de falta de saneamento e pavimentação em rua do Bengui

A falta de saneamento básico e pavimentação asfáltica na passagem Augusto Lobato, localizada no bairro do Bengui, em Belém, voltaram a ser denunciados à Equipe do Eu Repórter. Moradores relatam que os problemas continuam na passagem.

Nos relatos, a rua, ainda feita de terra batida, apresenta buracos que dificultam o tráfego na área. Além disso, o local sofre com constantes alagamentos devido a falta de sistemas de escoamento de água e esgoto, o que acarreta em doenças parasitárias e virais no bairro.

Em dezembro do ano passado, moradores entraram em contato com a reportagem para falar sobre essas mesmas questões, onde a secretaria competente afirmou que faria uma visita técnica no local, mas, segundo os denunciantes, isso não ocorreu.

Um morador do local, que opta por manter a identidade preservada, conta que há dificuldades com relação ao tráfego no local, pois idosos e cadeirantes residem na área. "Com essa buraqueira toda, os idosos costumam tropeçar e os cadeirantes precisam de ajuda para o deslocamento, fora o desconforto da trepidação que deve causar na cadeira de rodas", relata.

Ele também afirma que os alagamentos ocasionados pelo período chuvoso são focos de dengue e que essa água chega misturada com a do esgoto, aumentando casos de outras doenças, além da questão dos buracos. "Essa água fica na rua por bastante tempo e como a gente precisa andar, acaba tendo contato", diz. “Quando alaga, fica difícil enxergar esses buracos, então tem gente que cai mesmo, como ocorreu com uma senhora", relembra.

O denunciante em anonimato conta que se sente desrespeitado diante do cenário apresentado. "Nossos direitos precisam ser respeitados pois temos direito à saúde, à liberdade e não estamos tendo nada disso há seis anos", diz.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por meio de nota, que a passagem está dentro das obras contempladas pelo fórum popular "Tá Selado". O órgão também acrescentou que já existe projeto elaborado para via, com previsão de início das obras para o primeiro semestre deste ano.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)