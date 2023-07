Moradores pedem a pavimentação asfáltica de rodovia na região do Guamá

Com oito dias de protesto, comunidades da região do Guamá reclamam da falta de pavimentação asfáltica da PA-322, no trecho que liga os municípios de São Miguel do Guamá e a cidade de Bonito. Os moradores alegam que a rodovia está intrafegável devido a trechos esburacados, poças de água e lamaçal.

"No último sábado (24), foi um representante do órgão público responsável, mas não houve acordo. Como sempre, eles vêm com promessas, mas nada é feito. A manifestação contínua", disse a artesã Maria Alvez Vaz, 61 e ex-moradora da região. Ela conta que precisou vender sua antiga casa diante das condições da rodovia estadual.

VEJA MAIS:

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) informou, em nota, “que está finalizando processo de licitação para asfaltamento da rodovia PA-322 e que realiza obras de conservação e manutenção em toda a extensão da rodovia”.

A população alega que foi prometida a pavimentação e a terraplanagem da via, que está sem manutenção há 40 anos, porém nada foi feito. "O ônibus escolar deixa as crianças no meio do caminho e elas precisam andar vários quilômetros para chegar na escola e voltar para suas casas. O ônibus não passa devido a buraqueiras que tem nas estradas", contou Maria.

Durante os protestos, os moradores bloquearam trechos, como a entrada da Sapucaia, região que fica localizada no município de Bonito, e, nesta semana, fecharam a entrada da Miritueira, em São Miguel do Guamá. "Os moradores interditaram a estrada e só vão liberar depois de uma posição. Prometeram fazer a estrada, o asfalto, e não cumpriram, nem sequer terminaram a terraplanagem. A população se revoltou e fechou", disse Maria.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)