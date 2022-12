Moradores do Sítio Santa Rosa estão sem energia há cinco anos 

Os residentes do Sítio Santa Rosa, da Comunidade do Laranjal, localizada no município de Primavera, nordeste do Pará, reclamam que há cinco anos estão aguardando o serviço de energia elétrica no local.

Segundo informações de João Carmo, morador da região, o problema começou em 2006, quando foi feito o cadastro na Rede Celpa, mas não houve retorno para a realização do serviço. Em 2017, foi realizado um novo cadastro com a empresa Equatorial Energia.

"Por três vezes, um engenheiro da empresa responsável pela ligação da energia veio aqui e usando um GPS, tirou todos os dados para a realização do serviço. Após um ano que o funcionário compareceu ao sítio, que chegaram os equipamentos para serem colocados", contou João.

Houve a c, além de outros equipamentos como dois transformadores, 16 isoladores, três postes de ferro e três caixas padrões, assim como um rolo de cabo de alta tensão que foi colocado ao lado da estrada que dá acesso ao sítio.

Os trabalhos foram iniciados, mas foram levantados apenas cinco postes e os restos dos equipamentos foram deixados na casa de um morador do sítio.

"Estamos ligando para a empresa Equatorial e nenhuma providência foi tomada. Eu tive que ir até Capanema na Agência, onde fui informado de que a Equatorial efetuou o pagamento para a empresa responsável pelo serviço em três parcelas e que a referida empresa deu o serviço como pronto", disse o denunciante.

Após várias tentativas de contato para resolver o problema, os moradores do Sítio Santa Rosa foram informados de que a previsão de conclusão do serviço era até o dia 11 de Novembro de 2022, mas até o momento continuam sem energia. "Estamos aguardando a conclusão desse serviço há cinco anos", pontuou João Carmo.

Em nota, a Equatorial Pará informou que vai encaminhar uma equipe técnica nesta sexta-feira, 16, ao Sítio Santa Rosa, na comunidade Laranjal, no município de Primavera. "O objetivo é coletar informações e se aprofundar sobre a real situação na comunidade para, posteriormente, resolver a situação definitivamente", comunicou a empresa.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)