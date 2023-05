Moradores do Conjunto Paraíso dos Pássaros sofrem com a falta de água

A instabilidade no fornecimento de água está afetando a vida dos moradores do Conjunto Paraíso dos Pássaros, no bairro do Maracangalha, em Belém, há cerca de dez anos, segundo denúncias. De acordo com os relatos, falta água todos os dias e, quando retorna, é com fluxo baixo e fraco nas torneiras.

De três a quatro galões de água mineral por semana é o que um morador do local, que prefere não se identificar, precisa comprar para conseguir realizar tarefas básicas do dia, realidade que afeta a maioria dos moradores tanto do Paraíso dos Pássaros, quanto dos conjuntos Promorar e Providência, que ficam próximos do local. "Eu consigo comprar, mas tem gente que não consegue. Eles sofrem muito mais tendo que pedir para os outros ou ficando totalmente sem água", afirma.

Ele conta que a lavagem de louças e roupas, limpeza da casa e até higiene pessoal são afetados diante da má qualidade do fornecimento, que falta por volta das 11h/12h e retorna apenas a noite. "A gente passa o dia inteiro sem água e, quando volta, é fraquíssima. Para encher um balde é uma luta, então a gente precisa comprar água mineral", diz.

A situação seria antiga, já que a Companhia de Saneamento realiza constantes manutenções na área, sem êxito, segundo a denúncia. "A Cosanpa já tem conhecimento da nossa situação e, vez ou outra, manda alguma equipe aqui, mas é uma manutenção que não termina nunca. Meu filho nasceu, já é um adolescente e nada", diz um dos denunciantes.

Por nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que o sistema que atende as áreas passa por manutenção, por conta disso, o abastecimento está intermitente. "Equipes da Companhia já trabalham para que o fornecimento de água seja normalizado o quanto antes", comunicou.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)