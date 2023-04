Moradores do conjunto Costa e Silva reclamam de instabilidade no fornecimento de água

No conjunto Costa e Silva, na avenida Almirante Barroso, no bairro do Castanheira, em Belém, os moradores reclamam sobre a instabilidade no abastecimento de água. Segundo eles, desde janeiro, que a água chega de forma fraca ou falta em diferentes horários ao dia.

Uma moradora, que não quis se identificar, contou para a equipe do Eu Repórter que já houve várias mobilizações entre a comunidade para que o problema fosse solucionado. "Os próprios moradores denunciaram e, depois disso, até melhorou o fornecimento de água, pois a companhia alegou que estavam em manutenção", disse.

VEJA MAIS:

Porém, a instabilidade continua na área, pois há dias em que a água falta pela manhã e chega somente pelo período da noite. A denunciante anônima acrescentou que já passou um dia inteiro sem água. "Esse problema me deixa estressada, pois acaba atrapalhando os afazeres de casa e do dia a dia", disse a denunciante. Ela acrescentou que os moradores estão tendo problemas para realizar afazeres domésticos por conta da instabilidade no abastecimento de água.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, por meio de nota, que abastece a área e que “está operando dentro da normalidade”. O órgão acrescentou que enviará uma equipe ao local para mapear o local, caso seja encontrado algum problema que prejudique o abastecimento, programará os serviços necessários para resolver a situação.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)