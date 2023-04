Falta de água é reclamação frequente dos moradores do bairro do 40 Horas

Moradores da rua Ayrton Senna, no conjunto Nova Esperança, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, estão há quase dois dias com o abastecimento de água interrompido. Pelos relatos, os denunciantes afirmam que o fornecimento cessou por volta das 7h da última quinta-feira (13) e não retornou até o momento. O problema é frequente e ocorre semanalmente há pelo menos três anos, segundo denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter.

Uma moradora da área, que optou por não se identificar, conta que as interrupções ocorrem sem aviso prévio e sem previsão de retorno, fazendo com que os moradores da área não consigam se organizar para eventuais faltas.

A moradora também relata que um vizinho da área, que possui o sistema de poço artesiano, sempre se dispõe a ajudar quem está sem água nas torneiras, mas que esta é uma situação frustrante para quem precisa. "Ter que ir na porta do vizinho o tempo todo é chato pra gente e pra ele. Mas ele ajuda", diz.

Ela conta também que muitas pessoas sem condições físicas acabam sendo prejudicadas em relação à saúde, pois precisam carregar inúmeros baldes pesados de água para amenizar as consequências da falta do serviço. "Eu tenho pedra na vesícula, sofro com dores constantes e estou tendo que carregar balde. É humilhante", afirma.

Por meio de nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que o setor que abastece a área mencionada passou por manutenção emergencial, mas que "o serviço já foi concluído e o fornecimento de água normalizado aos consumidores da Companhia".

