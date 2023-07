Morador denuncia alagamentos na travessa Quintino Bocaiúva, em Belém

O morador Reinaldo Borges, que reside na travessa Quintino Bocaiúva, entre Caripunas e Timbiras, no bairro da Cremação, em Belém, denunciou para a equipe do Eu Repórter os constantes alagamentos que ocorrem na área. Segundo informações do morador, o problema é antigo e piora no período de chuvas.

"Sempre houve alagamentos, moro aqui há 53 anos e nunca mudou. Quando chove, enche e já perdemos vários móveis. Já perdi camas, armários, escrivaninha, guarda-roupa, geladeira e, nessa última chuva que ocorreu na sexta-feira (30), perdemos mais uma geladeira, pois a água subiu muito rápido", contou Reinaldo.

O denunciante alega que a comunidade fez alertas ao órgão público sobre o problema, porém é dito a eles que a situação será resolvida após a limpeza do canal da região e irá ocorrer a macrodrenagem, mas os transtornos continuam. Reinaldo afirma que levantou o piso da casa e que já é a terceira vez que a sua residência é invadida pelas águas.

"Tentei montar um comércio na minha casa para aumentar minha renda, já que estou desempregado há mais de cinco anos. Minha família e eu tivemos que abandonar a ideia, pois chovia e alagava a área e, com isso, espantava os clientes", desabafou Reinaldo.

A comunidade pede por melhorias nas vias. "Queremos que a prefeitura faça a sua parte, dando manutenção nos bueiros entupidos, para pelo menos amenizar o impacto das chuvas. Estamos no período de sol e está alagado, imagina quando chegar o inverno", criticou Reinaldo.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria de Saneamento da capital (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)