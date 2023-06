Mães denunciam falta de leitos pediátricos em hospital de Icoaraci

Denunciantes alegam que há falta de leitos na área pediátrica do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, localizado na avenida Augusto Montenegro, no bairro Campina de Icoaraci, em Belém. As informações anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter dizem que as crianças estão sendo atendidas na “sala amarela" e que a área seria pequena para a atual demanda.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) negou a falta de medicamentos e outros insumos na unidade. “A Sespa garante que todos os pacientes estão sendo assistidos pelas equipes médicas e assistenciais”, diz o texto enviado

"Minha irmã está lá com o neném e estão em uma sala com muitas outras crianças, porém, nesse lugar, entram diversas pessoas de outras alas para usar o mesmo banheiro", contou uma denunciante anônima. Ela acrescenta que o banheiro da sala não é restrito para os pacientes do local e que isso está causando preocupação nas mães.

De acordo com a denunciante, há apenas um médico por plantão e que, às vezes, quando precisam do especialista, ele está ocupado em outro atendimento. "São seis crianças, cada uma com um caso diferente. Me sinto muito preocupada", pontuou a denunciante.

