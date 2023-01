Homem é atropelado por caminhão ao tentar desviar de buraco na Augusto Montenegro

Um motociclista teve a perna quebrada ao ser atropelado por um caminhão na última terça-feira (17), quando tentou desviar de um buraco localizado no Km 10 da avenida Augusto Montenegro, no distrito de Icoaraci, em Belém.

O jovem de 24 anos, Matheus Willian, estava a caminho do trabalho dirigindo uma moto quando se viu encurralado entre dois caminhões e, ao tentar desviar de um, se deparou com o buraco na pista e acabou caindo. O outro caminhão que vinha logo atrás passou por cima da perna dele, quebrando o membro em quatro partes, segundo relatos da mãe do rapaz, Benedita Reis.

Benedita conta o buraco tem uma profundidade significativa e que o mesmo já foi cenário de vários outros acidentes, tanto de queda quanto de atropelamentos, pois o buraco ocupa quase a metade de uma faixa da avenida no perímetro e encontra-se no local há meses.

VEJA MAIS



Imagens cedidas à reportagem mostram o rapaz jogado no chão, próximo ao buraco mencionado, sendo socorrido por um equipe do Corpo de Bombeiros.

A mãe de Matheus diz ainda que o filho havia conseguido um emprego há cerca de um mês e que agora precisará passar quase um ano parado para se recuperar dos ferimentos causados pelo acidente. "Meu filho passou por uma cirurgia e está internado. Vai ficar por aqui ainda uns 15 dias e tudo isso por conta do descaso da prefeitura", lamenta.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o WhatsApp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thaís Belém