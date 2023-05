Falta de saneamento e pavimentação no 40 Horas são denunciados por moradores locais

Moradores do bairro do 40 Horas, em Ananindeua, reclamam da situação em que se encontram as ruas próximas ao final da linha de ônibus do bairro, como a Park Club, Belém e Amazonas, que ficam próximas a avenida Mário Covas.

Segundo denúncias feitas ao Eu Repórter, somente a via principal, a avenida Mário Covas, recebe os serviços e manutenções necessárias, ficando de lado das ordens de serviços as alamedas paralelas, que carecem de asfalto, sistemas de esgoto e escoamento de água, iluminação pública e coleta regular de lixo.

De acordo com um morador da Rua Belém, que opta por não de identificar, quem mora no local precisa caminhar até a avenida principal para pegar ônibus, carros de aplicativo e também para deixar o lixo, já que o caminhão da coleta não entra nesses locais.

Além disso, ele conta que os moradores sofrem com alagamentos e lamaçal em períodos chuvosos devido à falta de sistemas que amenizem o acúmulo de água da chuva. "A água da principal cai toda para as ruas, deixando tudo alagado. Quem vê só a principal, pensa que está tudo lindo, mas a realidade é outra", diz.

O denunciante também fala sobre as possíveis doenças que podem acometer as pessoas por conta do esgoto a céu aberto. "Não tem para onde escoar o esgoto, então muitas casas jogam na rua mesmo. Com os alagamentos e o acúmulo de sujeira, as chances de doenças por aqui são grandes", alerta.

A Redação integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Prefeitura Municipal de Ananindeua e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)