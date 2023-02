Falta de pavimentação e saneamento em ruas do bairro da Condor

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre a falta de asfalto e problemas no saneamento da passagem Bugarim e travessa Três de Maio, localizadas no bairro da Condor, em Belém.

De acordo com os relatos, a passagem Buragim, do trecho que vai desde a avenida Alcindo Cacela até a travessa Três de Maio, nunca recebeu o serviço de pavimentação asfáltica, tendo a sua estrutura feita de terra batida, sem sistema de drenagem e escoamento de água adequados para a localidade. Já a travessa Três de Maio apresenta o asfalto em deterioração, com buracos e rachaduras por toda a extensão da via.

As situações apresentadas fazem com que os moradores do bairro enfrentem situações frustrantes e incômodas, como quedas e tropeços devido à falta de nivelação na pista causada pelos buracos, alagamentos na área por conta do período chuvoso, que também contribuem para um ambiente sujo, já que a força da água arrasta lixo e outros resíduos para o local.

Um morador, que optou por não se identificar, conta que a comunidade também sofre com a presença de animais, como ratos e cobras, que são atraídos pela sujeira que vem se acumulando na área. "Fica tudo imundo, alagado e sujo, e ninguém faz nada pela gente", desabafa.

Ele ainda relata que a comunidade recebeu uma informação não oficial de que as ruas citadas nesta reportagem constam como pavimentadas e limpas para a prefeitura, mas nunca confirmaram se há veracidade. "Não sabemos se é verdade, mas também não duvidamos. Para que eles não vejam a nossa situação, só se for isso mesmo", acusa.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Prefeitura Municipal de Belém e para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Carolina Mota, sob supervisão de Camila Moreira