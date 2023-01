Em Ananindeua, rua Rafael Pinto não possui drenagem e está sem pavimentação asfáltica

Moradores da rua Rafael Pinto, no Conjunto Jerusalém, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, reclamam da falta de saneamento, limpeza, drenagem e pavimentação asfáltica no local. Segundo informações da denúncia anônima, a rua não apresenta asfalto, está com aspecto de lama e fica intrafegável para a passagem de pedestres e veículos.

"Essa rua onde moramos se encontra assim há mais de cinco anos. Fomos reclamar na Secretaria de Saneamento, até em ofícios mandamos para lá, mas vieram e limparam a rua adjacente a essa e não foi feito sequer a limpeza da nossa rua, apenas um servidor tirou foto e disse que voltaria com uma equipe para limpá-la", pontuou um morador que não quis ter seu nome divulgado.

Os moradores também informaram que carros de coleta de lixo evitam passar pela área devido a via, em toda a sua extensão, apresentar buracos, mato alto e muita lama. Em alguns trechos, não há meio fio, mas há muitos bueiros abertos.

"Nós queremos que seja realizado o quanto antes essa limpeza e drenagem da rua, visto que já estamos em período de inverno amazônico, e fica muito propício o aparecimento de cobras, ratos e outras pragas", disse o denunciante anônimo.

Em nota, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), informou que está sendo elaborado um projeto que vai atender todas as necessidades que a Rua Rafael requer para uma trafegabilidade adequada aos pedestres e motoristas.

A Secretaria de Serviços Urbanos de Ananindeua (Seurb) também comunicou que, nesta terça-feira (31), uma equipe técnica vai até o local para verificar os serviços necessários e programar a limpeza.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)