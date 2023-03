Estacionamento e suposta venda de veículos causa transtornos em passagens da Cidade Nova 1

Moradores do conjunto Cidade Nova 1 reclamam do estacionamento e venda de veículos de forma irregular nas passarelas da WE 11 e 12, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Segundo informações, são os próprios residentes que colocam os veículos de forma irregular nas passagens e, devido à venda e também a movimentação de uma oficina para automóveis na passagem, o local fica fechado para os pedestres.

"Depois que as passarelas foram ajeitadas, os moradores das WE 11 e 12 estão colocando carros e outros veículos no meio, e os pedestres e cadeirantes não estão conseguindo passar", disse um morador que não quis ser identificado.