Estabelecimentos comerciais são denunciados por obstruir calçadas em Ananindeua

Moradores da passagem Guajará VII, conhecida como Estrada Itabira, no bairro do Guajará, em Ananindeua, reclamam de um depósito de bebidas e uma oficina mecânica de carros e motos, que estariam obstruindo as calçadas e uma rua da área. Em um vídeo cedido à reportagem, é possível ver o trecho ocupado com grades de cervejas, carros estacionados nos acostamentos e até um compartimento de alvenaria sendo construído na área destinada ao tráfego de pedestres.

Uma denunciante, que opta por não se identificar, conta que a situação ocorre há meses, onde os proprietários dos estabelecimentos se sentem "donos", fazendo das calçadas parte do comércio deles. "É quase 24h que os materiais ficam lá, e ai de quem tente reclamar ou passar pela área. E ainda tem esse quarto que estão construindo, que eu acho que é para fazer um bar", diz.

Além disso, o tráfego de veículos também está sendo prejudicado, pois como a rua é estreita, os carros que chegam na oficina formam uma fileira, assim como os caminhões de abastecimento de bebidas – já que o depósito e a oficina ficam próximo um do outro – tornando o fluxo lento.

VEJA MAIS

Uma moradora do entorno, também em anonimato, conta que precisa passar pelo local para levar os filhos à escola. "A gente precisa andar quase no meio da rua. Imagine se um carro passa e atinge um dos meus filhos, que são crianças?", questiona.

Ela afirma que a prática dos comerciantes coloca em risco não apenas os filhos dela, como várias outras crianças que moram na área e precisam trafegar pelo local. "Muitas crianças brincam aqui. Como não tem calçada, elas ficam no meio da rua, o que é bastante perigoso", conta.

Em nota, a Secretaria de Transporte e Trânsito de Ananindeua informou que "incluirá os locais na rota de fiscalização e se constatar as irregularidades aplicará as punições previstas no Código Nacional de Trânsito".

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)