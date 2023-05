Entulho próximo à orla do Maçarico prejudica tráfego de pedestres, em Salinópolis

Restos de árvores de grande porte que foram cortadas no início de abril ainda estão amontoados na beira da rua Lauro Sodré, localizada no bairro do Maçarico, em Salinas, causando problemas quanto ao tráfego do local, segundo denúncias feitas ao Eu Repórter.

Pelos relatos, o material deixado toma conta de quase a metade de uma das vias, o que acarreta em possíveis atropelamentos, já que os pedestres precisam andar pela pista para não pisar nos resíduos.

VEJA MAIS

Uma mulher, que prefere não se identificar, conta que possui uma casa nessa rua e acompanha a situação pelas câmeras de segurança do imóvel, que fica bem em frente ao montante. Segundo a denunciante, a poda foi feita por uma equipe contratada por um vizinho da área, assim como o amontoado, onde outros moradores do local já entraram em contato com órgãos responsáveis para que os restos fossem retirados, o que não ocorreu até o momento.

"O entulho foi deixado no local no dia 8 de abril, onde a prefeitura dá um prazo de até cinco dias úteis para a retirada. Já estamos em maio e as árvores continuam lá, prejudicando quem precisa andar pelo local", diz.

De acordo com a denunciante, os troncos de madeira não estão bem "fixados" e podem machucar quem estiver passando no local, pois a área é de bastante movimento por ser uma das vias que dá acesso à orla do Maçarico. Ela também relata a dificuldade de veículos maiores em passar pelo local, devido o entulho ocupar boa parte da rua.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Prefeitura Municipal de Salinópolis e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)