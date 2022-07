Lixo e fezes são flagrados em praia de Salinas e imagens viralizam nas redes sociais; vídeo

No último fim de semana de julho, um vídeo viralizou nas redes sociais, no qual um banhista flagrou a presença de fezes na praia do Atalaia, uma das praias mais famosas do verão paraense, a em Salinópolis, nordeste do estado. Nas imagens, o banhista debocha: “nunca mais falarem mal de Outeiro”. Outros flagrantes de sujeira nas praias de Salinas tem sido frequentes.

Após o último fim de semana, por exemplo, veranistas flagraram o lixo espalhado pela areia da praia do Atalaia, podendo ser identificado objetos como garrafas de vidro, papel, sacolas plásticas e latinhas de cerveja, entre outros itens.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Salinas (Semmasal), se pronunciou sobre o assunto, em nota enviada à redação integrada de O Liberal. O órgão afirma que tem trabalhado junto a parceiros para incentivar a educação ambiental das pessoas que visitam as praias:

“Estamos trabalhando com a Educação Ambiental junto com parceiros de cooperativas e grupos de catadadores, na praia do Atalaia, junto com casas de show, restaurantes e outros”, diz a nota.

Além do incentivo, a prefeitura também diz que tem investido em locais adequados para a destinação do lixo: “Estamos em parceria com Intitutos que doaram bike e containers para lixo reciclavel e que foram espalhados em pontos estratégicos: pela Orla do Maçarico, Praça do Pescador, que dá acesso Praia do Espadarte, Praia das Corvinas etc.”.

A Secretaria confirma que maior parte do lixo que é despejado irregularmente nas praias são de consumo comum, como plástico, vidro e latinha de alumínio e que esses materiais passarão por um processo de reciclagem.

Praias de Belém têm risco de má qualidade

Ainda no dia primeiro de julho, a prefeitura de Belém havia publicado uma relação de praias cujo teste de balneabilidade apontou como impróprias para banho, sendo elas: as praias do Paraíso, Baía do Sol, São Francisco, Grande e praia do Murubira, no distrito de Mosqueiro; a praia do Cruzeiro, no distrito de Icoaraci e praia Grande, na ilha de Outeiro.

Na mesma ocasião, foram consideradas próprias para banho todas as praias da ilha de Cotijuba; as praias da Brasília e do Amor, na ilha de Outeiro, as praias do Areão, Ariramba, Chapéu Virado, Farol e Marahu na ilha de Mosqueiro.

Nesta terça-feira, 19, já na segunda metade do mês, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Belém informou que não há atualizações sobre a qualidade das praias para o veraneio: “Em função da presença de um grande número de pessoas nas praias, principalmente de Mosqueiro e Outeiro, é inviável atestar se houve melhora nos níveis de balneabilidade. A Semma informa, ainda, que a verificação de balneabilidade requer novos testes laboratoriais, que só devem ser realizados novamente em novembro deste ano”.