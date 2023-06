Em Oriximiná, área urbana irregular recebe lixo hospitalar e restos de animais mortos, diz denúncia

Moradores de Oriximiná denunciam ao Eu Repórter uma área urbana irregular, localizada na saída do município, na rodovia PA-254, extensão da travessa Carlos Maria Teixeira, no bairro Área Pastoral, que estaria recebendo lixo hospitalar. Segundo a reclamação, o local estaria sem fiscalização das autoridades.

"O lixão fica bem pertinho da cidade, da minha casa até lá leva uns 5 minutos. Além de ser um crime ambiental, isso está colocando em risco a vida de diversas pessoas que passam por lá catando sucatas", disse o auxiliar administrativo Kelcio Jhone, 28, morador da região.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura Municipal de Oriximiná informou que o lixão está no local há mais de 20 anos e que o problema relatado pelos denunciantes não ocorre. "As denúncias são infundadas", comunicou.

Kelcio conta que o lixo jogado na área irregular não passa por nenhum tipo de fiscalização e não seria a primeira vez que moradores denunciam o uso indevido do perímetro urbano. De acordo com ele, em 2021, foram encontrados vários lixos hospitalares, como agulhas, frascos de vacinas e até lençóis de maternidade na área. Alguns materiais, segundo Kelcio, seriam oriundos do Hospital Municipal de Oriximiná, localizado na rua Barão do Rio Branco, do bairro Santa Terezinha.

"Tudo é jogado lá, desde lixo doméstico a restos de gado que vem de matadouro. Isso ocorre desde sempre, pois aqui não existe um incinerador", contou Kelcio.

