Descaso: lama, mato e buracos em rua do bairro da Cabanagem

Moradores da passagem Dom Pedro, localizada no bairro da Cabanagem, em Belém, denunciam o descaso com a rua por parte do poder público. Segundo relatos, a via tem vários buracos, além de lama e mato, dificultando o tráfego de quem precisa acessar o local.

Com base nas informações dos denunciantes, o asfalto da via foi se deteriorando com o tempo, surgindo rachaduras e buracos cada vez mais profundos. Com o intuito de amenizar a situação, moradores jogaram aterro nas aberturas, que passaram a ser pontos de lama em períodos chuvosos.

A situação se agrava com a falta de limpeza da rua, que contribui para o acúmulo de sujeiras e de mato alto, que inclusive, é local propício para insetos, como o mosquito da dengue, e para animais peçonhentos, como cobras.

Uma moradora da passagem, que optou por não se identificar, conta que as pessoas precisam se arriscar em andar pela rua e lembra de quando viu um animal se aproximando em uma dessas ocasiões. "A rua estava com a água 'batendo no joelho'. Mesmo assim, tive que andar e vi uma cobra no meio da rua. Por sorte, ela passou direto, mas pode ocorrer de atacar alguém", diz.

Os maiores problemas que a comunidade enfrenta, segundo a denunciante, é o fato de não conseguirem transitar diante dos alagamentos, além dos buracos que tomam conta de boa parte da via.

"E essa rua em questão é a melhorzinha. Existem outras por aqui que nem asfalto tem, onde as pessoas vivem no barro. Eu cheguei aqui há oito anos e já estava assim. Nunca melhorou nada, só piorou", comenta.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Prefeitura de Belém e aguarda retorno.

Carolina Mota, sob supervisão de Camila Moreira