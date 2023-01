Denúncias acusam motorista de impedir a entrada de passageiros em ônibus

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias envolvendo o comportamento de um motorista de ônibus que conduzia a linha 40 Horas - Ver o Peso. Segundo relatos, o condutor se recusou a abrir as portas do veículo de maneira rude e seguiu viagem deixando para trás os passageiros que o aguardavam.

De acordo com os reclamantes, o fato ocorreu na última segunda-feira (9) por volta das 13h15, em um ponto de parada localizada na Avenida Almirante Barroso, em frente à Igreja Messiânica Mundial do Brasil.

Alguns passageiros aguardavam o veículo quando o mesmo passou direto pelo ponto mas precisou parar por conta do sinal de trânsito que havia ficado vermelho. As pessoas, então, correram em direção ao ônibus e bateram na porta, porém o motorista sinalizou com as mãos que não abriria. Quando questionado sobre o motivo da recusa, o condutor respondeu de forma rude e ríspida "Porque não!", seguindo viagem sem levar os passageiros.

VEJA MAIS



Um denunciante anônimo conta que o ônibus em questão estava com algumas pessoas dentro mas não apresentava superlotação. "Muito pelo contrário! Haviam vários assentos vagos", diz.

O veículo seguia sentido Ananindeua e o local mencionado é um ponto que está no itinerário oficial da rota, o que leva os denunciantes à ficarem confusos sobre o porquê do motorista não ter parado e ter agido de forma grosseira.

As denúncias também afirmam que tal postura é bastante comum por parte dos motoristas dos ônibus do 40 Horas - Ver o Peso, o que os motivou à realização denúncia à imprensa.

Em nota, a Viação Forte, responsável pela frota mencionada, informa que a empresa irá identificar o funcionário e tomará as devidas medidas administrativas a respeito da atitude errada do mesmo.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o WhatsApp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém