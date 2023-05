Cruzamento entre a avenida Principal do Aurá e rua das Orquídeas está cheia de buracos, diz denúncia

Moradores reclamam do lamaçal e dos buracos que se transformaram em poças de água no cruzamento da avenida Principal do Aurá e a rua das Orquídeas, no bairro Pato Macho, em Ananindeua. Os denunciantes alegam que a via apresenta complicações que impedem a passagem de veículos, pois causam danos e problemas mecânicos nos transportes.

Outro problema é a falta de iluminação pública na área, segundo a dona de casa Helane Silva, 34. Ela conta que os seus filhos utilizam a via para ir à escola, mas o trecho é perigoso, não só pelos buracos, mas pela escuridão, que traz riscos de assaltos.

"Tá feia essa rua. Eu moro bem próximo a essa encruzilhada que está só buracos que ninguém faz nada. Há uma parte dessa área que está muito feia para transitar. Ainda não ocorreram acidentes nessa parte, mas se continuar desse jeito, pode acontecer", disse Helane. Por causa dos pontos esburacados, há congestionamento no local, já que apenas um veículo ou ciclista passa por vez na via.

A redação integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria de Saneamento de Ananindeua (Sesan) e aguarda o retorno do órgão.

