Condutores alertam para ocupação irregular na passagem Amélio Tavares, no Icuí-Guajará

A passagem Amélio Tavares, localizada no Icuí-Guajará, em Ananindeua, está sendo ocupada novamente de forma irregular para construção de tendas e outros tipos de moradia, desta vez sobre as calçadas que margeiam a via. Os ocupantes estão no local há cerca de duas semanas, de acordo com as denúncias anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter.

Segundo informações, a passagem Amélio Taváres já esteve tomada por mato, quando não havia manutenção e agora foi reaberta, após receber o serviço de limpeza. Denunciantes alegam que a última ocupação ocorreu no ano passado, quando a rua estava coberta por entulhos e vegetação.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Ananindeua informou que o “referido local é um ponto crítico de despejo de entulhos por parte de carroceiros” e que, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, “está constantemente realizando a remoção dos entulhos porque diariamente eles são despejados no local”. Já a Secretaria de Habitação de Ananindeua disse que o “terreno ocupado é particular e não é de competência da prefeitura”.

Um condutor, que não quis ser identificado, passava pelo local quando flagrou um grupo de pessoas construindo tendas nas calçadas. Ele é morador da região e contou que o terreno, antes de se tornar um acesso para veículos, já causava transtornos devido à vegetação e aos entulhos jogados de forma irregular por carroceiros.

"Pessoas de fora da região, como carroceiros, jogavam resíduos no local, o que resultou no fechamento da via várias vezes. Em 2022, pessoas que transitavam pelo bairro se reuniram para retirar os entulhos e abrir a via, mas com o propósito de ocupar o terreno e construir moradias", contou o denunciante.

Houve a intervenção da Prefeitura de Ananindeua e os ocupantes foram retirados na época, segundo as denúncias. Após isso, a rua foi revitalizada e pavimentada, porém faltou a colocação de calçadas. Atualmente, o espaço voltou a receber entulhos e os ocupantes retornaram para tomar a via.

"Só que a rua já estava com o asfalto feito, com bom acesso, pois já passava veículos como moto e carro, só que esse pessoal voltou agora e estão quase no meio da pista", pontuou a denúncia anônima.

Os moradores da região e demais condutores reclamam que a via está sendo obstruída e pedem por uma intervenção da Prefeitura, antes que a passagem seja totalmente ocupada de forma irregular. "Infelizmente, é um incômodo visual e, futuramente, vai ser um incômodo na estrutura também para os pedestres que vão precisar da calçada, atrapalhando o destino de pessoas com deficiência, cadeirantes ou idosos", reclamou o denunciante.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Prefeitura Municipal de Ananindeua e aguarda retorno.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)