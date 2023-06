Ciclista é ofendida por motociclistas na ciclofaixa da avenida João Paulo II, em Belém

A ciclista Raphaela Gomes, 32, enviou um vídeo para a equipe do Eu Repórter, mostrando as ofensas e o desrespeito que recebeu de motociclistas que usam indevidamente a ciclovia da avenida João Paulo II, em Belém. Segundo Raphaela, o vídeo foi gravado durante o percurso feito por ela na manhã de terça-feira (20), por volta das 8h, na avenida, trecho entre a rua do Utinga e a avenida Tavares Bastos.

"Eu pedalo há 10 meses e só faço o trajeto diariamente pela parte da noite. Porém, hoje resolvi ir pela manhã e peguei a avenida João Paulo pelo fato de ter ciclofaixa e que deveria proporcionar um pouco mais de segurança. Só que no caminho tive que lidar com vários motociclistas que estavam quase me batendo e buzinando para eu sair da frente", contou Raphaela.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) informou que “mantém fiscalização regular com agentes de trânsito em rondas com viaturas e motocicletas, com o apoio do guincho, para coibir o uso do espaço do ciclista por outros tipos de veículos, nos corredores da cidade, realizando autuação quando há flagrante de infração e divulgando amplamente nas redes sociais da Semob”.

“Como resultado dessa fiscalização, já foram lavrados 130 autos de infração por transitar com o veículo em ciclofaixa na avenida João Paulo II. No caso da via em questão, a Semob vai intensificar rondas no local. Mediante flagrante, fará autuação e, em caso de estacionamento proibido, poderá haver remoção, em conformidade com Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”, diz a nota enviada pelo órgão.

Raphaela alega que a área não possuía nenhum tipo de fiscalização, que os motociclistas usam a faixa diariamente e que alguns condutores são agressivos com os ciclistas. "Há poucos lugares com ciclofaixa e, mesmo assim, estamos expostos a violência nas faixas que são destinadas para a gente", pontuou.

"Sinto insegurança e fico revoltada com a imprudência dos motociclistas, pois Belém é uma cidade com poucos locais realmente preparados para o ciclista transitar. Espero que seja feita uma fiscalização, mas acredito que o problema está longe de ser resolvido e, infelizmente, por causa dessas imprudências, temos perdido muitos colegas do ciclismo em acidentes", desabafou Raphaela.

Durante o registro, Raphaela afirma que vai “engarrafar o trânsito”, pois era errado os motociclistas utilizarem a ciclofaixa. "Estou caçando treta aqui, mas é assim, eles vêm tudo atrás da gente (ciclistas), tudo na ciclofaixa e ainda estão buzinando pra mim e vou engarrafar. Eles estão errados, a parte certa é do outro lado. Isso mostra a responsabilidade do trânsito, mas vou só na minha", disse.

De acordo com CTB, se o condutor for flagrado transitando pela ciclofaixa/ciclovia estará cometendo infração gravíssima, conforme o art. 193 do CTB, somando 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multa de R$ 293,47 triplicada, totalizando R$ 880,41. Já estacionar o veículo sobre a ciclofaixa/ciclovia consiste de infração grave, conforme o artigo 181 do CTB, sujeito a multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)