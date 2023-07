Bueiros entupidos na avenida Tucunduba, na Terra Firme, prejudicam a mobilidade no bairro

Moradores da avenida Tucunduba, no trecho entre as passagens Dom Zico e Liberal, no bairro da Terra Firme, em Belém, reclamam que, há dois meses, há vazamento dos bueiros da área. Segundo informações do morador Sidiney Costa, os bueiros estariam entupidos por conta de uma obra que ocorre na avenida.

"Por conta dessa obra que ocorre no Tucunduba, as equipes de manutenção mexeram no sistema de esgoto, então, esses bueiros estão todos entupidos. Eles deviam pelo menos mandar limpar. A água de esgoto enche e transborda nas calçadas e no asfalto", contou Sidiney.

O morador informou que as famílias já contataram as equipes de manutenção do local, porém nada foi feito com relação ao problema. "Já tem muito tempo que está vazando, chamaram o engenheiro dessa obra, as equipes vem e só olham, não resolvem nada. Com essa última chuva forte que ocorreu, os bueiros transbordaram e a situação piorou", pontuou Sidiney.

Uma moradora, que não quis se identificar, também denunciou a situação. "Eu me sinto prejudicada, pois esses bueiros entupidos são um risco. Pessoas já caíram nesse trecho devido ao limo que se criou por conta da água vazada. É uma calamidade", acrescentou.

A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) informou, por nota, que a obra foi entregue para a Prefeitura de Belém, que é responsável pela manutenção dos serviços. "A Seop ressalta, ainda, que os sistemas de drenagem pluvial e esgotamento sanitário são serviços isolados e individualizados e não existe qualquer contribuição entre eles", comunicou.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)