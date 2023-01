Atraso na reforma da Escola General Henrique Gurjão prejudica ensino dos alunos

A Escola Estadual de Ensino Fundamental General Henrique Gurjão, localizada na avenida Pentecostal, no conjunto Satélite, no bairro do Coqueiro, em Belém, está com atraso nas reformas que foram iniciadas em 2021 e até agora não houve conclusão das manutenções.

"Nossa escola está sem aula presencial desde o início da pandemia, com o teto condenado pelo corpo de bombeiros em 2021. Uma reforma emergencial também foi iniciada no primeiro semestre de 2022, mas que se arrasta até os dias de hoje", disse um denunciante anônimo.

Atualmente, o local está sem nenhuma atividade por parte da empreiteira para completar as manutenções na instituição. A escola está há quase dois anos em reformas e os alunos não foram remanejados para um espaço novo.

VEJA MAIS:



"Não está havendo aula presencial, somente material entregue para os alunos fazerem em suas casas, mas sem nenhum método educacional. Segunda a diretora, a empreiteira não aparece mais para trabalhar, ela até pediu para renunciar o cargo", contou o denunciante.

A filha do denunciante está com 10 anos e iria fazer a 5° série na escola, porém, devido a instituição está sem aula presencial há mais de um ano, ele teme que sua filha seja ainda mais prejudicada.

"A Secretaria de Estado de Educação não informa o prazo para finalizar a obra. Tudo que se relaciona ao ensino fundamental está parado, não há material pedagógico, falta merenda escolar e não há aulas de educação física", reclamou o denunciante.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informa que as aulas na Escola Estadual General Henrique Gurjão, no Conjunto Satélite, ocorrem com atividades pedagógicas, de forma ordenada, durante o período de reconstrução emergencial da unidade.

"A Seduc ressalta ainda que vai alugar um novo espaço adequado para receber as atividades da escola", comunicou o órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)