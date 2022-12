Árvore que caiu há três semanas no bairro do Marco continua no local, diz denúncia

Uma árvore que quebrou e atingiu a varanda de uma residência na Avenida José Bonifácio, em Belém, está no local desde a tarde do sábado do dia 19. Segundo moradores da área, a árvore quebrou depois de uma forte chuva e ventania, caindo em cima de uma casa, no bairro do Marco.

De acordo com denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, chovia bastante quando a árvore caiu em cima do telhado de uma residência onde mora um casal de idosos. As pessoas da área fizeram, então, uma força-tarefa para recolher os destroços tanto do vegetal, quanto da construção e deixaram no canto da rua, a fim de amenizar a situação. Eles também pagaram uma pessoa para reconstruir a varanda que ficou com uma parte destruída.

Um denunciante anônimo conta que a árvore já havia dado sinais de que viria ao chão a qualquer momento, pois ela é antiga e está com as raízes à mostra. Solicitações foram feitas para alguns órgãos no intuito de realizar a retirada da árvore do local, mas os pedidos não foram atendidos. "Solicitamos a retirada dela há mais de um ano. A gente sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra", diz.

Agora, o entulho está na rua, obstruindo a passagem de pedestres, mas os moradores afirmam que foi o único meio que encontraram para ajudar o casal. Também relatam que metade da árvore continua em pé, correndo risco de queda em uma próxima chuva forte, afirmam denúncias.

A redação integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Urbanismo e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)