Ananindeua: famílias da rua Sagrada Família carecem de saneamento e pavimentação

Pelo menos dez famílias denunciam o descaso que sofrem na comunidade em que vivem, na rua Sagrada Família, localizada dentro do Centro Social Sagrada Família, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua. Segundo relatos, há 16 anos, a rua apresenta buracos, mato, lama e carece de iluminação pública. Carros de aplicativos também não entram na área por conta dos problemas.

O pedreiro Osmar Coelho, de 50 anos, é um dos representantes das famílias, junto com a filha, a podóloga Samara Gaia, 20. Eles contam que somente a parte da rua que fica próxima à BR-316 recebe os serviços de limpeza, roçagem, capinação e manutenção, e a parte final, que é de terra batida, acaba sendo "esquecida". A situação piorou com a chegada do período chuvoso.

A vegetação toma conta de boa parte da via, o que dificulta o tráfego, principalmente à noite, pois a passagem também carece de iluminação pública, um dos principais problemas, já que coloca em risco a segurança deles. "Toda semana a gente fica sabendo de algum assalto por aqui. Os estudantes e trabalhadores que retornam para as suas casas pela noite se arriscam passando pela rua, pois não temos outras opções de acesso", afirma.

A podóloga conta que nunca viu a rua receber qualquer trabalho de pavimentação e saneamento básico. "A rua toda não é asfaltada, mas é nítida a diferença do cuidado entre as duas partes. Começando pela limpeza da área, que é feita apenas lá", diz ela, se referindo a atenção dada ao início da rua.

Os moradores também sofrem com alagamentos na via e com a falta de carros de aplicativo que evitam entrar no local. "Se a gente quiser sair, ou usa uma roupa mais curta ou enrola a barra da calça, senão suja tudo", diz Samara.

Em nota, a Prefeitura de Ananindeua informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação.

"A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, informa que enviará equipe técnica na segunda-feira (03) para levantar todas as necessidades da área e programar os serviços de limpeza da rua imediatamente", diz o texto.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)