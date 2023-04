Ananindeua: chuva e problema em tubulação estariam causando erosões em pista no bairro do Coqueiro

A Estrada da Vila Nova, localizada entre as avenidas Mário Covas e Providência, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, está repleta de buracos que seriam causados por erosões que são frequentes em períodos chuvosos. Denunciantes alegam que é possível notar água saindo de tubulações por dentro dos buracos, o que também pode ser a causa.

Com base nos relatos, a pista tem uma camada fina de asfalto tendo a maior parte constituída por barro e terra batida. Com o período chuvoso e os vazamentos identificados nas tubulações internas, a terra que fica por baixo da pista é "levada" pela água, causando os buracos, como é possível ver nas imagens cedidas para a reportagem, que mostram uma abertura no asfalto com a área interna oca, além de leves rachaduras no entorno.

Um morador do local, que optou por não se identificar, conta que costuma voltar do trabalho a noite e a falta de iluminação pública na área contribui para acidentes envolvendo motoristas, que não conseguem enxergar os buracos a tempo de desviar. "Como os buracos abrem da noite para o dia, tem motorista que só consegue enxergar quando já está quase em cima e muitos não conseguem desviar. Ou se conseguem, é desviando em alta velocidade, podendo bater em alguém também", diz.

O denunciante conta que precisou parar com a moto próximo de um dos buracos para procurar pedaços de madeira e pedras e, assim, sinalizar para evitar acidentes. Ele relata que reside na área há pelo menos cinco anos e que esse problema é comum no local, principalmente no inverno. "Aí a prefeitura vem, tapa o buraco e na semana seguinte já está aberto novamente, ou abre um novo buraco e assim a gente segue há todo esse tempo", afirma.

Ainda com base no depoimento do denunciante, outras estradas próximas sofrem do mesmo problema, sendo identificados buracos em diversos pontos do bairro do Coqueiro, o que aumenta a probabilidade de ocorrências de acidentes, como já ocorreu com ele. "Por vezes já caí da moto tentando desviar. Ás vezes vem carro no outro sentido e fica complicado pois precisa desviar dos carros e do buraco. É difícil.", desabafa.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Prefeitura de Ananindeua e aguarda um posicionamento.

