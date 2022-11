Alunos denunciam problemas em trajeto de ônibus escolar na comunidade Nova Canaã

Alunos que moram na comunidade de Nova Canaã, no município de Curuçá, estão passando por problemas relacionados ao transporte escolar. Segundo informações do morador Max Conceição, leitor que encaminhou as denúncias para a equipe do Eu Repórter, os estudantes são deixados há 4 km das suas residências.

"O ônibus escolar também pertence a comunidade do Murujá, mas é só com os estudantes de Nova Canaã que isso acontece. Quando chove, a estrada da nova Canaã fica cheia de água e os alunos acabam ficando sujos para pegar os ônibus", contou Max.

O denunciante informou que a comunidade já fez várias reclamações sobre o caso do ônibus escolar e principalmente, sobre a preocupação com os alunos na volta para a casa, pois alegam que, em alguns casos, são deixados no meio da viagem.

"Os, eles andam um percurso de 4 km para poder chegar em suas casas, e a maioria só chega em torno das 13hrs", pontuou Max Conceição.

Em nota, a Prefeitura de Curuçá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que uma das prioridades da gestão é garantir melhorias no transporte escolar. O órgão acrescentou que a empresa de transporte escolar é terceirizada e que a Administração Pública solicitou esclarecimentos sobre a situação dos ônibus, por não deixar os alunos na comunidade em que moram.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)