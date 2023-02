Alameda Bianor Teixeira, no Coqueiro, está abandonada há 20 anos, diz moradora

A falta de saneamento básico causa transtornos aos moradores da alameda Bianor Teixeira, localizada entre a avenida Hélio Gueiros e passagem Coletiva, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Segundo informações, a rua não recebe manutenção há pelo menos 20 anos e não há valas para escorrer águas oriundas de chuvas, o que resulta em alagamentos na área.

"Toda vez que chove a rua fica alagada. A prefeitura veio aqui fazer as medidas da rua e nunca mais voltaram. Eu moro aqui há mais de 20 anos e nunca mudou. Só piora. Sempre tive vergonha de expor e compartilhar, mas é inadmissível viver nessa humilhação", disse a estudante de Enfermagem, Juliana Meireles.

De acordo com a Juliana, a própria população se reuniu e fez coletas para reformas na rua. "Os moradores só se juntaram para fazer uma vala porque aqui não há encanação e também não tem pavimentação. É tudo cheio de buraco, pedra e lamas na rua. É extremamente lamentável", contou.

Nesse período de chuvas, a rua está intrafegável, além de que os alagamentos ficam pela via por vários dias devido à falta de aberturas para saída das águas. Por causa disso, há proliferação de mosquitos transmissores de doenças e muitos moradores estão preocupados com o surgimento de patologias no local.

"Esses problemas impedem que a gente transite pela nossa rua, mas as pessoas precisam estudar e trabalhar, elas precisam meter o pé na lama. Quem passa de moto, se molha e suja", pontuou Juliana.

De acordo com as denúncias, representantes da Secretaria de Saneamento de Ananindeua (Sesan) foram até o local e realizaram a topografia da rua, mas não retornaram para promover alguma reforma.

"Fizeram isso um pouco antes das eleições. Então, já imaginamos que seria interesse político. Até hoje não voltaram e nos deixaram como antes: desamparados e ilhados", desabafou Juliana.

A Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou, em nota, que ainda na sexta-feira (17) iria enviar uma equipe técnica até a alameda para fazer o levantamento topográfico das necessidades da via. A equipe do Eu Repórter perguntou para a denunciante se foi feita a visita técnica no local, porém, ela afirmou que nenhuma equipe compareceu na alameda Bianor Teixeira. A Redação Integrada do O Liberal entrou em contato novamente com a Sesan de Ananindeua e aguarda o retorno.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)