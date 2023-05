Alagamentos e bueiro prejudicam moradores da passagem Jarbas Passarinho, em Ananindeua

Transeuntes e moradores da passagem Jarbas Passarinho reclamam dos constantes alagamentos e da falta de manutenção no trecho entre a rua Alacid Nunes e a vila Jarbas Passarinho, bairro do Atalaia, em Ananindeua. Nesta sexta-feira (12), o trecho alagou e um bueiro aberto começou a expelir água, atrapalhando a passagem dos condutores e assustando pedestres.

Um morador, que não quis se identificar, alega que o problema do bueiro é frequente e que, além de expelir água, causa mau cheiro, incomodando quem vive no local, inclusive comerciantes da área.

VEJA MAIS:

"Gastaram horrores com o asfalto, mas as condições da rua são péssimas. Ninguém passa por aqui por causa desse mau cheiro, e o alagamento tem essa água suja que deixa a gente doente, porque temos que meter o pé para atravessar", pontuou. "O asfalto é aquele meia sola, pois quando pega água, abre buracos. Isso é uma tristeza", desabafou o morador, criticando a pavimentação da área.

Os moradores alegam que não são atendidos pela Prefeitura de Ananindeua para resolver os problemas de saneamento. "Ao redor, tem um gramado bonito, há uma estrutura boa perto da feira nova, mas o alagamento e o buraco acabam com todo o brilho", contou o denunciante.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, informou que, na próxima semana, realizará a desobstrução de bueiros na passagem Jarbas Passarinho.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)