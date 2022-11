Água de esgoto é jorrada no meio da rua no bairro do Mangueirão

Imagens enviadas à equipe do Eu Repórter mostram um bueiro jorrando água de esgoto no meio da rua, durante a chuva que ocorreu na tarde da última terça-feira (29), em Belém. A Rua das Rosas, como é conhecida, fica localizada no bairro do Mangueirão e é a única do perímetro que não recebeu obras de drenagem e pavimentação, o que contribuiu para o entupimento do bueiro que há no local, afirmam denúncias.



Com o vazamento, além de deixar a rua alagada, a água entra nas residências pelo ralo dos banheiros, deixando o ambiente sujo de lama e com um forte odor de esgoto.



O bueiro está aberto na passagem há anos, mas sempre escoou a água para o canal. No entanto, ruas paralelas receberam obras de esgotamento sanitário há cerca de um ano - com exceção da Rua das Rosas - e desde então, a água sai pelo bueiro, alagando a rua, segundo moradores.

VEJA MAIS



Um denunciante anônimo diz que pessoas da área acreditam que o bueiro entupiu por conta de resíduos das obras, como barro, ou que o sistema de esgoto que liga todas as ruas tenha sido feito de maneira incorreta. "Nunca tivemos problemas com esse bueiro, mesmo aberto. Iniciou quando a obra da rua Chico Mendes foi concluída. Agora, o bueiro nunca seca", conta.



A redação integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno.



O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site https://eureporter. grupoliberal.com/ ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.



(Carolina Mota, estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Azevedo)