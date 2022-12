Água de cor marrom sai das torneiras das casas do bairro da Cabanagem, em Belém

"Ela tem uma cor escura, meio marrom, de aspecto sujo", é o que diz um denunciante anônimo sobre a qualidade do fornecimento de água no bairro da Cabanagem, em Belém.

De acordo com relato enviado à equipe do Eu Repórter, a água sai das torneiras com a coloração escura e com forte odor de lama e produtos químicos, como cloro, o que preocupa os usuários do serviço da área.

O reclamante conta que faltou água na última terça-feira (06) e ao retornar, por volta das 16h do mesmo dia, chegou nas torneiras com essa aparência.

Moradores do bairro também reclamam da instabilidade em que o serviço está sendo fornecido, pois a água chega a faltar nas torneiras várias vezes ao dia, deixando a comunidade frustrada.

Ainda segundo a denúncia, as pessoas tiveram que fazer uso de água mineral pois o líquido está impossibilitado de ser usado para qualquer coisa, "se jogar a água no chão pra lavar, fica ainda mais sujo", diz o reclamante.

A redação integrada do Grupo Liberal, por meio do Eu repórter, solicitou nota para a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e aguarda um posicionamento.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thaís Belém)