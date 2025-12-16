Vôlei: Praia Clube domina na estreia e vence o Al-Rayyan no Mundial

O Praia Clube iniciou sua participação no Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025 com uma atuação segura e dominante. Na tarde desta terça-feira, a equipe de Uberlândia venceu o Al-Rayyan, do Catar, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/21 e 25/21, e assumiu a liderança provisória do Grupo A da competição.

Logo de início, o time brasileiro impôs seu ritmo e mostrou superioridade técnica e tática. O ataque foi o principal diferencial da partida, com o Praia somando 41 pontos no fundamento, contra 31 do adversário. O saque também teve papel importante no controle do jogo, com nove aces, o que dificultou a organização ofensiva da equipe catari ao longo dos três sets.

Individualmente, o oposto Franco foi o destaque do confronto, encerrando a partida como maior pontuador, com 18 pontos. Pelo Al-Rayyan, Gergye tentou equilibrar as ações e marcou 11 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota em sets diretos.

Com o resultado, o Praia Clube somou os primeiros três pontos e abriu vantagem no saldo de sets no Grupo A, que ainda conta com Vôlei Renata, do Brasil, e Aluron Warta, da Polônia, ambos com estreia marcada para esta quarta-feira (16). O próximo compromisso do time mineiro será justamente contra o Vôlei Renata, em confronto decisivo que pode encaminhar a classificação antecipada para as semifinais do Mundial.