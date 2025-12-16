Vôlei: Praia Clube domina na estreia e vence o Al-Rayyan no Mundial Time mineiro vence o Al-Rayyan por 3 sets a 0 e lidera o Grupo A O Liberal 16.12.25 19h07 Vitória em sets diretos coloca os mineiros na liderança do grupo. (Divulgação FIVB) O Praia Clube iniciou sua participação no Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025 com uma atuação segura e dominante. Na tarde desta terça-feira, a equipe de Uberlândia venceu o Al-Rayyan, do Catar, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/21 e 25/21, e assumiu a liderança provisória do Grupo A da competição. Logo de início, o time brasileiro impôs seu ritmo e mostrou superioridade técnica e tática. O ataque foi o principal diferencial da partida, com o Praia somando 41 pontos no fundamento, contra 31 do adversário. O saque também teve papel importante no controle do jogo, com nove aces, o que dificultou a organização ofensiva da equipe catari ao longo dos três sets. VEJA MAIS Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. Mundial de Clubes de Vôlei começa nesta terça-feira no Mangueirinho; confira os jogos Competição da FIVB reúne três clubes brasileiros e cinco estrangeiros e movimenta a capital paraense com estreia histórica do torneio na cidade Saiba tudo sobre o Mundial de Clubes de vôlei em Belém: horários, ingressos, jogos e como assistir Competição no Mangueirinho reúne 8 times, tem 3 brasileiros e vai até domingo (21) Individualmente, o oposto Franco foi o destaque do confronto, encerrando a partida como maior pontuador, com 18 pontos. Pelo Al-Rayyan, Gergye tentou equilibrar as ações e marcou 11 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota em sets diretos. Com o resultado, o Praia Clube somou os primeiros três pontos e abriu vantagem no saldo de sets no Grupo A, que ainda conta com Vôlei Renata, do Brasil, e Aluron Warta, da Polônia, ambos com estreia marcada para esta quarta-feira (16). O próximo compromisso do time mineiro será justamente contra o Vôlei Renata, em confronto decisivo que pode encaminhar a classificação antecipada para as semifinais do Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mundial de vôlei jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 Mais esportes Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. 16.12.25 12h05 MMA Sport Club Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage 16.12.25 11h51 Futebol Ansiedade e desgaste na novela azulina 16.12.25 11h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu 11.12.25 12h33 PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21