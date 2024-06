Vôlei feminino: Brasil conhece rivais nas Olimpíadas de Paris 2024; confira os grupos

A menos de um mês para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a seleção brasileira feminina de vôlei já conhece suas adversárias na fase de grupos da competição. O sorteio da Confederação Internacional de Voleibol (FIVB), realizado nesta quarta-feira (19) em Bangkok, na Tailândia, definiu o Brasil no Grupo B, ao lado de Polônia, Japão e Quênia.

O caminho rumo ao pódio em Paris não será fácil para as brasileiras. O Grupo B reúne equipes de alto nível, como a Polônia, que se encontra na 4ª posição do ranking da FIVB, e o Japão, que ocupa a 7º posição. O Quênia, por sua vez, se classifica pelo critério da universalidade, garantindo a representatividade da África no torneio.

A competição será disputada entre os dias 27 de julho e 10 de agosto. As partidas serão realizadas na South Paris Arena 01, arena multiuso, localizada em Paris, na França.

As posições atuais de cada seleção no ranking mundial determinaram a divisão das equipes em quatro potes. Veja abaixo:

Pote 1: Brasil (líder), Itália (vice-líder) e França (país-sede)

Brasil (líder), Itália (vice-líder) e França (país-sede) Pote 2: Turquia (3ª posição), Polônia (4ª) e Estados Unidos (5ª)

Turquia (3ª posição), Polônia (4ª) e Estados Unidos (5ª) Pote 3: China (6ª), Japão (7ª) e Holanda (8ª)

China (6ª), Japão (7ª) e Holanda (8ª) Pote 4: Sérvia (9ª), República Dominicana (11ª) e Quênia (20ª)

Novo formato

Pela primeira vez na história das Olimpíadas, o vôlei feminino terá três grupos na fase de grupos, com quatro seleções em cada um. As duas primeiras colocadas de cada chave, além das duas melhores terceiras colocadas, avançam para as quartas de final.

Com a prata conquistada em Tóquio 2021, o Brasil se apresenta como um dos favoritos ao ouro em Paris. A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães vive um momento positivo, liderando o ranking mundial da modalidade e invicta na fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2024.

Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei, é um nome histórico no esporte. Único brasileiro tricampeão olímpico, ele conquistou o ouro com as mulheres em 2008 e 2012 e com os homens em 1992. Entre as jogadoras que podem fazer história em Paris, apenas Thaísa Daher integrava as equipes campeãs em Pequim e Londres e ainda segue defendendo a seleção.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)