Brasil sobe uma posição no ranking feminino da Fifa antes da Olimpíada de Paris 2024

A 42 dias dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 , a seleção brasileira feminina de futebol subiu uma posição no ranking da Fifa , atualizado nesta sexta-feira. A equipe nacional ocupa agora a nona colocação da lista. A liderança pertence à Espanha, atual campeã mundial, que sustentou a boa vantagem na primeira colocação.

O Brasil soma 1.948,87 pontos, logo atrás do Canadá, com 1 951,64, e à frente da Coreia do Norte, que soma 1.943,66. As três seleções subiram uma colocação cada diante da queda de três posições da Holanda, atual 11ª, com 1.936,12.

A subida da seleção se deve às recentes vitórias em amistosos preparatórios para a Olimpíada. A equipe comandada pelo técnico Arthur Elias aplicou duas goleadas de 4 a 0 sobre a Jamaica no início do mês.

A equipe da Espanha manteve a primeira colocação, com 2.099,89 pontos, sendo seguida pela França, com 2.029,52, que subiu uma posição na atualização desta sexta. Em outras mudanças no Top 10, a Inglaterra (3º) e os Estados Unidos (5º) perderam um posto cada, enquanto a seleção da Alemanha galgou um degrau (4º).

A próxima atualização do ranking da Fifa está marcada para o dia 16 de agosto, logo após o fim da Olimpíada, que será encerrada no dia 11.

Confira abaixo a lista das 20 melhores seleções do mundo:

Espanha, 2.099,89 pontos França, 2.029,52 Inglaterra, 2.023,47 Alemanha, 2.018,49 Estados Unidos, 2.015,95 Suécia, 1.995,33 Japão, 1.975,97 Canadá, 1.951,64 Brasil, 1.948,87 Coreia do Norte, 1.943,66 Holanda, 1.936,12 Austrália, 1.889,99 Dinamarca, 1.879,63 Islândia, 1.854,57 Itália, 1.849,91 Noruega, 1.843,89 Áustria, 1.829,6 Bélgica, 1.808,15 China, 1.804,37 Coreia do Sul, 1.794,29