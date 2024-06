Com gol de Marta, Seleção Brasileira feminina goleia Jamaica em último amistoso antes das Olimpíadas

A Seleção Brasileira feminina conseguiu mais um resultado positivo na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. Na noite da última terça-feira (4), na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Brasil venceu a Jamaica por 4 a 0, com direito a gol da Rainha Marta. Além dela, Debinha e Jheniffer, duas vezes, também marcaram.

O jogo foi o segundo amistoso contra a Jamaica. Na partida do último sábado (1°), a seleção também goleou as adversárias por 4 a 0, em Pernambuco. As partidas fazem parte da preparação da Amarelinha para a disputa das Olimpíadas de Paris, onde a equipe busca o primeiro ouro.

O primeiro gol brasileiro saiu dos pés de Debinha. Gabi Portilho fez bela jogada e, na área, cruzou para a atacante que chutou para fazer 1 a 0 para o Brasil.

No segundo tempo, Jheniffer marcou duas vezes para ampliar o placar e levar a torcida a loucura. Aos 18 minutos, Gabi Nunes aproveitou um escanteio e cabeceou a bola para o gol, a goleira jamaicana espalmou. Ligada no lance, Jheniffer pegou a sobra e chutou para o fundo da rede.

Aos 33 minutos, a camisa 26 do Brasil fez o segundo dela no jogo, com um belo chute da entrada da grande área, deixando 3 a 0 para a Seleção.

No final da segunda etapa, Marta ainda deixou a sua marca. Em cobrança de falta, a atacante chutou para o gol, a bola passou pela barreira e foi direto para o fundo da rede: 4 a 0 para o Brasil.

Rumo a Paris

Agora, o próximo compromisso da Seleção feminina é as Olimpíadas de Paris. Com os amistosos contra a Jamaica, a equipe finalizou a preparação para os Jogos. As meninas vão em busca do primeiro ouro para o Brasil.