R70: 'Se fosse possível, gostaria que a 1ª partida da seleção brasileira fosse no RS', diz Marta

Monitoramento

Brasil chega a 2.715 mortes por dengue e 4,8 milhões de casos prováveis, informa o Ministério da Saúde.



Comunidade LGBTQIA+

Metade do País não garante nome social a pessoas transexuais e travestis, revela levantamento.

(J.Bosco)

“Se fosse possível, gostaria que a primeira partida da seleção brasileira fosse no Rio Grande do Sul. O estado e o povo gaúcho merecem!!”

Atacante Marta, celebrando nas redes sociais a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil.

EMERGÊNCIA

INAUGURAÇÃO

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, confirmou presença hoje no Pará para a inauguração do Hospital de Pronto-Socorro Dr. Roberto Hesketh Cavalleiro de Macedo, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. A nova unidade foi construída em uma área de 28 mil metros quadrados, terá 110 leitos para urgência e emergência e, além da capital, vai receber pacientes dos municípios de Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Benevides.

PECUÁRIA

PROGRAMA

O governo do Pará vai lançar o Programa de Requalificação Comercial para pecuaristas do estado, que visa simplificar o processo de desbloqueio de produtores que se encontram com algum tipo de passivo que impede a comercialização de seus animais.

TESTES

O programa será coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e já iniciou os testes em dez propriedades localizadas em diversos municípios do Estado. Dentre elas, duas estão concluindo o processo para voltar a comercializar para os frigoríficos. O projeto está passando por pequenos ajustes para que seja lançado oficialmente ainda neste semestre.

BIOGRAFIA

DEPOIMENTOS

Com data de lançamento marcada para o próximo dia 4 de junho, às 18h30, no Centro Universitário Fibra, o livro "Meu Filho", de Luciana Lage Lourenço, conta a história de seu filho Adê Lage, falecido em 8 de dezembro de 2022, aos 25 anos de idade. Ele foi diagnosticado ainda nos primeiros meses de vida com um estreitamento na artéria aorta e com a válvula do coração bicúspide. Aos 4 anos sofreu um infarto e precisou ser operado. Ao sair da cirurgia, informaram à sua mãe que, como sequela, ele havia perdido o movimento das pernas.

EXEMPLO

Apesar das limitações, a história de Adê é um exemplo. Ele concluiu três graduações (Direito, Biomedicina e Farmácia) e algumas pós-graduações, e antes de sua partida foi aprovado no concurso de papiloscopista da Polícia Civil do Pará, sendo o primeiro perito cadeirante do Brasil. Porém, infelizmente, não houve tempo para a nomeação. Além de narrar a vida do filho, Luciana traz no livro muitos depoimentos de colegas e amigos que tiveram suas vidas tocadas por ele.

AMAZÔNIA

ESTIAGEM

A estiagem na Amazônia brasileira em 2024 poderá ser tão ou mais severa do que a registrada em 2023, a pior da história. O alerta foi feito pelo governo do Estado do Amazonas. Mas, de acordo com último Boletim Hidrológico da Bacia do Amazonas, feito pelo Serviço Geológico do Brasil, o rio Negro, em Manaus, ainda está subindo e já atingiu a cota de 25,7 metros. O pico da enchente deverá ocorrer a partir do mês de junho, ficando dentro da normalidade.

OPERAÇÃO FÊNIX

O governo do Estado lançou, ontem, a sexta edição da Operação Fênix. Dez municípios paraenses, em período de estiagem, vão receber os trabalhos. Cerca de 50 militares do Corpo de Bombeiros serão enviados para as cidades, escolhidas por estar em período de baixa de chuvas e com aumento de temperatura. A prevenção continua até o mês de junho, quando a equipe retorna para a base e um novo grupo de 70 militares segue para as ações ao longo do segundo semestre do verão amazônico.

ANALFABETOS

BALANÇOS

O IBGE divulgou ontem um novo recorte com base no Censo 2022, que mostra as cidades brasileiras com as maiores taxas de analfabetismo entre a população com 15 anos ou mais. Dos 50 municípios com os piores índices, 48 estão no Nordeste e dois no Norte, com as únicas exceções sendo Alto Alegre e Amajari, em Roraima. De acordo com o IBGE, 11,4 milhões de pessoas nessa faixa etária não sabem ler e escrever uma carta simples, o que equivale a 7% da população. O Nordeste continua sendo a região com o índice de analfabetismo mais alto do País, com 14,2%, o dobro da média nacional.

EM POUCAS LINHAS

► O governo do Pará anunciou que vai iniciar o pagamento dos servidores públicos estaduais no dia 27. Serão pagos inicialmente os inativos militares e pensionistas civis e militares, seguido pelos inativos civis e as pensões especiais da Seplad. O pagamento será finalizado no dia 29, com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

► A arquidiocese de Belém promove neste sábado a Vigília de Pentecostes. O encontro dos fiéis será na praça Santuário de Nazaré, a partir das 14h30. O evento termina com missa às 18h e show do cantor Tony Allysson.

► Em alusão ao "Maio Laranja", mês de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) fará neste sábado, de 8h às 13h, uma ação conjunta em Outeiro, distrito de Belém, com uma série de serviços para a população, tais como emissão de documentos, orientação jurídica e atividades lúdicas de sensibilização sobre o tema. A programação é organizada pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças.

► Os diferentes setores da indústria vão dialogar na semana que vem, durante a Feira da Indústria do Pará, que ocorre de 22 a 25 de maio, no Hangar. A consultora empresarial Poliana Bentes, eleita a “Empreendedora do Ano de 2023” pelo Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Pará, vai participar, pela primeira vez, com um estande exclusivo para conversar com autoridades, empresários, estudantes e a sociedade.

► Renomadas figuras femininas da cultura popular, como mestra Iracema Oliveira, artista-guardiã do Pássaro Junino “Tucano”, tia Fausta, mestra-compositora e ama do boi “Resolvido”, e a mestra Cerena Aurora, animadora do boi “Catavento” e do Cordão de Pássaro “Bem-te-vi”, estarão hoje palestrando para os brincantes do Arraial do Pavulagem no projeto Oralidades. A programação começa às 18h e termina com um show em frente à sede do Instituto Arraial do Pavulagem, na praça do Boulevard da Gastronomia, na avenida Boulevard Castilho França.