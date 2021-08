Brasileiras perdem por 3 sets a zero e EUA ficam com a medalha de ouro

A medalha de ouro do voleibol feminino foi decidido em um grande clássico. Brasil x EUA é um confronto cheio de histórias e que teve mais um capítulo em Tóquio, dessa vez a favor das americanas e com uma vitória imponente.

Com um primeiro set extremamente disputado, os EUA começaram colocando 4x0 no início da partida, mostrando o tamanho do foco das jogadoras para essa decisão. E mesmo com tentativas de José Roberto Guimarães, com pausas e trocas, as americanas venceram o primeiro set por 21/25.

No segundo, uma seleção brasileira desligada, lembrando até o time masculino, que perdeu o bronze para os argentinos na madrugada passada. Os EUA mantiveram a pressão e produtividade, fazendo 2 sets a zero, fechando em 20/25

O restante da partida seguiu na mesma toada. Com as americanas sobrando e as brasileiras perdidas, errando fundamentos básicos. E com isso, o outro dos EUA vieram com um 14/25, fechando o jogo em com 3 sets a zero.