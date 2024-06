VNL Feminina: Brasil vence Alemanha e conquista 10ª vitória na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Alemanha por 3 sets a 1 (25/20, 25/22, 21/25 e 26/24) na manhã desta quinta-feira (13), em Hong Kong, na China. Com a vitória, as brasileiras se consolidam como as únicas invictas na Liga das Nações (VNL) 2024, após dez partidas disputadas.

O confronto, válido pela terceira semana da competição, marcou a sexta vez que Brasil e Alemanha se enfrentaram na história da VNL feminina. Apesar da superioridade brasileira, o jogo foi equilibrado, com a Alemanha vencendo o terceiro set.

Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a equipe brasileira busca o título inédito da VNL, torneio que substituiu o Grand Prix em 2018.

Mais uma vez, Gabi Guimarães foi o grande destaque da seleção brasileira, com 28 pontos marcados. A capitã da equipe já soma 181 pontos na VNL, o que a torna a maior pontuadora da seleção brasileira na história da competição e uma das cinco melhores do torneio.

Com a vitória, o Brasil se mantém na liderança da VNL. A equipe volta à quadra já na sexta-feira (14), às 2h30 (de Brasília), para enfrentar a Bulgária. Será o terceiro compromisso da seleção verde e amarela em menos de 72 horas.

Próximos jogos da seleção feminina

Sexta-feira (14/06): Brasil x Bulgária- 2h30

Domingo (16/06): Brasil x Turquia - 6h

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)