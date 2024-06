VNL Masculina: Brasil sai atrás, mas vira para cima da Holanda na Liga das Nações

O Brasil deu mais um passo importante na fase classificatória da Liga das Nações masculinas (VNL). No início da manhã desta terça-feira (18), a seleção brasileira venceu a Holanda por 3 sets a 1, em Manila, nas Filipinas, onde ocorre a terceira etapa do torneio de vôlei.

Comandada por Darlan, a seleção parou oposto Nimir, o maior pontuador da competição, e fez parciais de 24/26, 25/23, 31/29 e 25/20. Com isso, o Brasil chega à sexta vitória na Liga. Até o momento, a equipe perdeu três jogos e segue na zona de classificação para a etapa final.

O próximo desafio do time será na quinta-feira (20), às 8h, contra os Estados Unidos. Ainda na terceira fase, a seleção vai encarar Canadá e França.

A Holanda começou o melhor no jogo e saiu na frente. Sem os principais pontuadores do Brasil em ritmo, o oposto Nimir apareceu como de costume e marcou pontos importantes para a equipe holandesa. No fim, o set ficou 26 a 24 para os europeus.

Já a partir do segundo, a seleção reagiu. Com Darlan no comando, a equipe foi para cima da Holanda e, mesmo com Nimir dando trabalho, os brasileiros conseguiram fechar em 25 a 23. No set seguinte, o Brasil contou com os erros dos adversários para levar.

Ao todo, foram 10 pontos cedidos dos europeus. Mesmo assim, os holandeses não desistiram e igualaram tudo. No fim, o terceiro set foi o mais disputado, mas o Brasil fechou com 31 a 29. Na última parcial, a equipe estava mais confortável e conseguiu fazer 25 a 20, que selou a vitória brasileira.