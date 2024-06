Levantadora paraense, Naiane Rios é contratada por time da França para a próxima temporada de vôlei

Vice-campeã no Pan-Americano de Santiago 2023, a paraense Naiane Rios está de casa nova. Por meio das redes sociais, a levantadora compartilhou que vai atuar na Liga de Vôlei Francesa, pelo time Volero Le Cannet.

A paraense atuou na última temporada no Dentil/Praia Clube e disputava a Superliga, a elite do voleibol brasileiro, e conquistou a Copa do Brasil. Em 2022/2023, Naiane defendeu a camisa do Pinheiros e foi eleita a melhor levantadora da Copa São Paulo.

Aos 29 anos, a levantadora tem ampla experiência no voleibol mundial. Além da liga brasileira, a paraense também atuou na Polônia, no Grupa Azoty Chemik Police, onde também conquistou um título nacional.

Na Seleção Brasileira feminina, Naiane iniciou na equipe de base. No time, a paraense garantiu duas medalhas de ouro para o Brasil, no Campeonato Sul-Americano infanto-juvenil de 2010 e 2012. Além disso, ela foi bronze no Campeonato Mundial Juvenil e prata na Copa Pan-Americana Sub-23.

Com a Seleção principal, a levantadora paraense foi a capitã do time que conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, no Chile. Apesar do bom desempenho, a levantadora acabou ficando de fora da lista de Zé Roberto para a disputa da Liga das Nações (VNL).

"Sua chegada representa um grande reforço para o nosso time. Estamos ansiosos para ver Naiane em ação com as cores do Volero Le Cannet", escreveu o time nas redes sociais.

Naiane é natural de Belém e começou no vôlei em clubes paraenses como Remo, Paysandu e Tuna Luso. Aos poucos, a levantadora foi crescendo no esporte, até assinar com o Pinheiros-SP, seu primeiro clube na Superliga.