VNL Feminina: Brasil vence Tailândia e avança invicto para a semifinal da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei segue escrevendo história na Liga das Nações (VNL) 2024. Em um jogo emocionante e equilibrado na manhã desta quinta-feira (20), as bicampeãs olímpicas dominaram a Tailândia por 3 sets a 0 (25/21, 25/20 e 25/23), em Bangkok, e avançaram invictas para a semifinal da competição.

Com a vitória, as brasileiras confirmaram a melhor campanha da história da VNL, terminando a fase classificatória invictas. Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a SFV busca o título inédito da VNL, torneio que substituiu o Grand Prix em 2018.

O jogo contra a Tailândia foi um duelo ponto a ponto, as equipes se alternaram na liderança do placar, mas a seleção brasileira sempre conseguia encontrar um caminho para superar as adversárias.

VEJA MAIS

Com a vaga na semifinal garantida, a seleção brasileira agora se prepara para enfrentar o Japão, que derrotou a China por 3 sets a 0 na outra partida das quartas de final.

A semifinal acontece neste sábado (22), às 7h e 10h30. A disputa pelo terceiro lugar e a final estão programadas para domingo (23), às 7h e 10h30, respectivamente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)