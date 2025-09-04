Capa Jornal Amazônia
Vitor Belfort desiste de luta de boxe contra Wanderlei Silva

Estadão Conteúdo

Vitor Belfort desistiu da luta contra Wanderlei Silva, marcada para o dia 27 deste mês, em São Paulo. A revanche não será realizada porque o lutador de 48 anos sofreu uma lesão durante sua preparação para a luta. De acordo com comunicado oficial, Belfort sofreu uma concussão de grau 3.

"Vocês não imaginam o quanto estou chateado com essa situação, mas sei que isso é algo que pode acontecer com qualquer atleta. Estava me preparando para dar um grande espetáculo ao público e aos fãs da luta, com uma nova vitória. Infelizmente, esse imprevisto aconteceu e agora preciso focar na minha recuperação. Podem ficar tranquilos de que o meu retorno aos ringues e, especialmente essa revanche, vão acontecer assim que eu estiver 100%", disse Belfort.

O lutador fez uma série de avaliações médicas e exames e consultou uma junta médica formada por especialistas brasileiros e até americanos para decidir se voltaria ou não aos ringues para esta aguardada luta. Apesar da desistência, ele disse que pretende disputar essa revanche futuramente.

A luta, contudo, foi mantido. O substituto de Belfort ainda será decidido e será anunciado no domingo, durante a transmissão do programa Fantástico, na TV Globo.

"Lamento que a revanche que eu esperei 27 anos e me preparei tanto não vai acontecer agora. Mas, como nunca fugi de luta alguma, estou sempre pronto para o meu próximo desafio. Podem ter certeza de que o Spaten Fight Night ainda vai contar com uma grande luta do Cachorro Louco seja com quem for. E um recado ao meu adversário: saiba que ainda aguardo uma revanche contra você", comentou Wanderlei Silva.

Palavras-chave

boxe

Vitor Belfort

Wanderlei Silva
Esportes
