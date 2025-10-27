Vini Jr. joga 'panos quentes' após ataque de fúria diante do Barcelona: 'Clássico é assim' Vini Jr. usou as redes sociais do Real Madrid para mandar uma mensagem para a sua torcida Estadão Conteúdo 27.10.25 19h28 Vini Jr. usou as redes sociais do Real Madrid para mandar uma mensagem para a sua torcida na tentativa de apaziguar os ânimos após o ataque de fúria no clássico de domingo contra o Barcelona, quando reclamou muito ao ser substituído e se envolveu em confusão no final da partida com o rival Lamine Yamal. "Uma mensagem para todos os madridistas, em especial aos que vieram aqui nos apoiar muito: clássico é assim, há muita coisa dentro e fora de campo. Tentamos equilibrar tudo isso, mas nem sempre é possível. Não queremos ofender a ninguém, jogadores do Barcelona ou a torcida. Quando entramos no campo, temos que defender o nosso lado. E foi assim", afirmou o brasileiro em entrevista à Real Madrid TV. VEJA MAIS TV flagra ira de Vini Jr. após substituição em Real Madrid x Barcelona: 'Vou embora do time' Xabi Alonso não teceu muitos comentários em relação ao episódio após a partida Real Madrid vence o Barcelona e dispara na liderança de La Liga em dia de fúria de Vini Jr. A vitória encerra um curto, mas incômodo tabu. "Ganhar o clássico sempre é especial e importante. Depois de começarmos bem a temporada, tínhamos muita gana para esse jogo. A torcida fez de tudo por nós, e pudemos sair com a vitória. Sempre é especial este ambiente que temos aqui. Que a gente siga assim por toda a temporada. Se a torcida joga junto conosco, seguramente vamos ganhar muitas coisas nesta temporada", completou o atacante. Com a vitória, por 2 a 1, o Real Madrid manteve a liderança do campeonato Espanhol, agora com 27 pontos, cinco à frente do Barcelona. Foi a 12ª vitória do time do técnico Xabi Alonso em 13 jogos disputados nesta temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES AGORA SIM! FIVB confirma equipes que disputarão o Mundial de Clubes de Vôlei 2025 em Belém; confira Principal competição do esporte acontecerá no Mangueirinho entre os dias 16 e 21 de dezembro 27.10.25 19h56 Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol 'Por que não sonhar com o título?', diz Nathan após sexta vitória seguida do Remo na Série B Meia destacou a força do grupo, elogiou o trabalho de Guto Ferreira e pode ganhar vaga entre os titulares contra a Chapecoense. 27.10.25 18h03 Flamengo Ônibus com torcedores do Flamengo capota a caminho da Argentina e deixa 16 feridos Sinistro aconteceu no município de Barra Mansa, na tarde desta segunda-feira (27/10) 27.10.25 17h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira 27.10.25 7h00 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00