TV flagra ira de Vini Jr. após substituição em Real Madrid x Barcelona: 'Vou embora do time'

Xabi Alonso não teceu muitos comentários em relação ao episódio após a partida

Estadão Conteúdo

Vinicius Júnior não aprovou sua substituição no clássico entre Real Madrid e Barcelona, nesse domingo, por La Liga (Campeonato Espanhol). Camisa 7 e um dos destaques da equipe de Xabi Alonso, o brasileiro se revoltou com o treinador merengue e desabafou no banco de reservas, em imagens capturadas pela transmissão da partida.

De acordo com o Dazn, Vini Jr. esbravejou contra a decisão do treinador espanhol. "Vou embora do time. Eu vou, é melhor eu ir", teria dito o atacante brasileiro. Sua substituição ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Real vencia por 2 a 1 - resultado este que permaneceu até o fim da partida. Ele retornou ao banco de reservas cerca de cinco minutos depois.

Xabi Alonso não teceu muitos comentários em relação ao episódio após a partida, em entrevista coletiva. O treinador optou por controlar o ambiente e afirmou que irá conversar, nos bastidores do Real Madrid, com Vini Jr. "Fico com muitas coisas positivas da partida, e muitas coisas do Vini também. Nós falaremos sobre isso, é claro, mas não quero perder o foco do que é realmente importante", disse.

"São coisas das quais falaremos depois. E, dentro da grande partida que fizemos, Vini também ajudou muito. Todos os jogadores, o que queríamos fazer conseguiram fazer acontecer", completou Xabi. Em 13 jogos nesta temporada, Vini Jr. foi titular em nove, sendo substituído em sete desses. Nas outras partidas, veio do banco de reserva. Nesta temporada, o camisa 7 tem cinco gols e quatro assistências pelo Real Madrid.

O diário Marca, de Madri, destacou a "raiva brutal de Vini". O jornal escreveu que "poucas vezes um jogador deixou tão evidente seu descontentamento com uma substituição", repetindo os xingamentos do camisa 7 quando viu a placa com seu número levantada pelo quarto árbitro. O periódico também pontuou que fontes ligadas ao Real Madrid mostraram descontentamento com o jogador, ao afirmar que "o terceiro capitão deve dar o exemplo" aos demais atletas.

A vitória do Real Madrid manteve a equipe na liderança do Campeonato Espanhol, com 27 pontos e a cinco de vantagem sobre o vice-líder Barcelona. Na próxima rodada, neste sábado, o time merengue recebe o Valencia, no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada.

