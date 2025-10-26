Real Madrid vence o Barcelona e dispara na liderança de La Liga em dia de fúria de Vini Jr. A vitória encerra um curto, mas incômodo tabu. Estadão Conteúdo 26.10.25 14h48 Kylian Mbappé durante jogo do Real Madrid. (Reprodução/@realmadrid) O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, e abriu cinco pontos na liderança de La Liga. Depois de grande atuação, principalmente no primeiro tempo, o atacante Vini Jr. reclamou bastante ao ser substituído na reta final do jogo. Na última temporada, o time catalão tinha vencido os quatro confrontos entre os dois rivais no torneio espanhol. A vitória encerra um curto, mas incômodo tabu. Foi um jogo à altura das expectativas criadas do El Clasico, com intensidade, busca constante pelo gol, decisões revistas pela arbitragem, alternâncias no placar e até erros - Mbappé perdeu um pênalti, bem defendido por Szczesny. A equipe catalã sempre atua de forma agressiva, com linhas avançadas, mantendo seus zagueiros longe de sua área defensiva. É um estilo arriscado. Qualquer desorganização pode levar o adversário a explorar os contra-ataques, aproveitando o espaço nas costas dos defensores do Barça. Foi isso que o Real tramou desde o início do jogo: roubar a bola rapidamente e esticá-la para Vini Jr. e Mbappé. E foi assim que conseguiu abrir o placar. Aos 21 minutos, a arapuca deu certo com lançamento de Bellingham para Mbappé abrir o placar. Antes do gol, o francês tivera um gol anulado por impedimento aos 11 minutos. Estava impedido por pouco. Uma novidade tática do técnico Xabi Alonso funcionou bem ao longo do primeiro tempo: as trocas constantes de posição no ataque merengue. Isso confundia a defesa catalã. Com isso, as chances se multiplicavam - a mais importante delas foi com Vini Jr, aos 35. Com a estratégia bem azeitada, tanto para impedir a circulação de bola do rival quanto para atacar com rapidez, e dominando o jogo, o Real quase não deu chances ao rival. Quase. Foi um erro individual que recolocou o Barcelona no jogo: Fermín empatou aos 37, após bobeada de Güler. A defesa catalã não mostra a mesma eficiência e solidez da temporada passada, quando o time venceu os quatro jogos diante do rival. Faltam principalmente concentração e coordenação. Isso ficou evidente aos 42, quando o Real voltou à frente com gol de cabeça de Bellingham. Destaque para grande jogada de Vini pela esquerda. O clássico continuou quente, intenso, com divididas e provocações. E lances polêmicos. Num lance duvidoso, interpretativo, o árbitro marcou pênalti para o Real após toque na mão de Eric García. Szczesny voou e fez grande defesa, evitando o que seria o segundo gol de Mbappé no jogo. Aos 26 minutos, o atacante Vini Jr. reclamou bastante ao ser substituído por Rodrygo. Ao sair, foi direto para o vestiário, mas retornou. A troca evidencia como o brasileiro perdeu o status de "intocável" que tinha com Carlo Ancelotti. A substituição ocorreu minutos depois de o brasileiro deixar de acompanhar o rival em uma jogada defensiva. Rodrygo entrou bem e finalizou com perigo duas vezes, exigindo boas defesas do goleiro catalão. Antes do apito final, houve confusão entre os jogadores das duas equipes, com e intervenção dos seguranças, fruto das provocações de Lamine Yamal às vésperas da partida - que terminou com uma resposta em campo. 